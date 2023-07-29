قلق مشترك مع الولايات المتحدة من تأثر ليبيا بالأوضاع في النيجر

أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت عن قلقٍ مشتركٍ حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن شوليت أكد خلال اتصال هاتفي مع المنقوش اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا في هذا الاتجاه، حيث أشار إلى أن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.