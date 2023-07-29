شلقم: الجيوش الوطنية في أفريقيا أعاقت تقدمها

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن الانقلابات العسكرية في أفريقيا، نهشت آمال الشعوب التي فرحت بموجة الاستقلال من فرنسا منذ بداية العقد السادس من القرن الماضي، و القادة الذين تولوا قيادة الدول المستقلة، كان جلّهم من المناضلين قتالاً أو سياسة من أجل الاستقلال، وامتازوا بالحكمة والنزاهة، وكان بناء الجيوش الوطنية، العلامة الثالثة مع العلم والنشيد الوطني التي تؤكد تجسيد الاستقلال، لكن هذا التكوين كان في أغلب الحالات، هو القوة السلبية المسلحة التي تصيب جسد الحلم في الحرية والتقدم.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن “هذا هو الانقلاب الرابع في النيجر بعد الاستقلال عن فرنسا، والمحاولات التي فشلت أكثر من ذلك. في أفريقيا لم تُمَأْسَسْ الكيانات السياسية التي ولدت بعد الاستقلال، وبقيت المكونات القبلية فاعلة بقوة، وحدود الدول الجديدة لم تلغ التداخلات والامتدادات القبلية، ولم تقم منظومات سياسية ومدنية حديثة، أحزاب ونقابات وغيرها. الجيش هو القوة الوحيدة المنظمة وبتراتبية قوية ومنضبطة، وصار هو القبضة الأقوى التي لا تغيب ضرباتها في كل الفصول. البيان الأول لا يطعم الجائعين، ولا ينقذ الهاربين إلى القبر الأبيض المتوسط” وفق تعبيره.