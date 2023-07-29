المنفي يبحث مع رئيس جنوب إفريقيا العملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” العملية السياسية في ليبيا، والتقدم المُحرز في عملية المصالحة الوطنية وملف الانتخابات وتطورات الأوضاع الدولية والإقليمية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن رئيس جنوب إفريقيا، أشاد بالدور المميز الذي يقوم به رئيس المجلس الرئاسي في كل المسارات الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى القضايا الدولية، حيث أكد المنفي رامافوزا على ضرورة دعم لجنة الـ10 الخاصة بإصلاح مجلس الأمن وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بقضايا القارة الإفريقية.

وأعرب المنفي عن تطلع ليبيا لتعزيز العلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن قضايا القارة الإفريقية ذات الاهتمام المتبادل.