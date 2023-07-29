بوتين يؤكد حرصه على دعم استقرار ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه حريص على دعم الاستقرار في ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات.

وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش قمة روسيا – أفريقيا في سان بطرسبورغ، على حرصه على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين والمشروعات المتوقفة عبر لجنة مشتركة بين البلدين.

ومن جانبه، أكد المنفي على أهمية القمة والشراكة الروسية – الأفريقية في خلق الاستقرار بالقارة والأمن الغذائي العالمي، متطلعاً لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين.

كما أشار إلى أن المجلس الرئاسي يملك رؤية شاملة، لتحقيق الاستقرار، ويعمل على تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مما يتطلب دعم مجلس الأمن استمرار جهود المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي.