“بوتين” يؤكد أن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا

الوطن/ رصد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.

وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: “على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيدًا، وندركه تمامًا، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدمًا في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية”.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وليبيا تتعاونان ضمن منظمات وصيغ متعددة الأطراف، بما في ذلك “أوبك +” ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما يسهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن إمكانات التفاعل بين البلدين لم تستنفد، رغم تطور التجارة بشكل جيد.

ولفت بوتين إلى أن حجم التجارة في عام 2022 زاد بنسبة 67.5%، وهذا بالطبع مؤشر جيد، وفي الفترة من كانون الثاني إلى نيسان، تضاعف تقريباً.