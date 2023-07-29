مذيع بقناة التناصح: الشيخ الغرياني لم يربي نجله “سهيل” على المكر

دافع عبدو الفن المذيع بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، عن تربية وأخلاق سهيل نجل المفتي المعزول، مؤكدا أن والده أحكم تربيته ولم يربه على المكر والخدع.

وقال “الفن”، في منشور له بفيسبوك، “ليست المرة الأولى التي يتهمون فيها الشيخ سهيل الغرياني ابن المفتي بأنه يمنع بعض الناس من مقابلة الشيخ، اتهمه سابقا فتحي باشاغا واليوم بعض من مناصري ما يعرف بـ حراك الانتفاضة للحسم والتغيير”

وأضاف “والله هذه ليست من أخلاق الشيخ واتهامه بهذه الاتهامات زورا وبهتانا هي إنقاص من قدر الشيخ المفتي لأنه لم يقم بتربيته على المكر وعلى هذه الأفعال الدنيئة”.