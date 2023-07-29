نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرش نشط هذه الليلة على ساحل خليج بمبا تصل سرعته الى (25) عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد.
ريح براني الي شلوق سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.
البحر خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية الى قليلة السحب هذه الليلة.
ريح شرش إلى بحري ويكون براني يوم الغد على ساحل رأس لأنوف سرعته ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الى (2.00) متر على ساحل طبرق.
البحر قليل الاضطراب على أقصى الساحل إلى خفيف الموج على باقي الساحل.
درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ.
الرؤية جيدة.
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