نشـرة الصيـد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت

نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط هذه الليلة على ساحل خليج بمبا تصل سرعته الى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد.

ريح براني الي شلوق سرعتـــه تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى قليلة السحب هذه الليلة.

ريح شرش إلى بحري ويكون براني يوم الغد على ساحل رأس لأنوف سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر يصل الى (2.00) متر على ساحل طبرق.

البحر قليل الاضطراب على أقصى الساحل إلى خفيف الموج على باقي الساحل.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (26-28) مْ.

الرؤية جيدة.