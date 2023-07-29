موجة حر جديدة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا اليوم السبت 29 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 29 يوليو 2023م.

ووفقا للملخص العام للنشرة، فإن الطقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي , بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35–42)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (41-45) مْ على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ تصل إلى (47)مْ على غدامس.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ.