ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون الطقس ساخنا على مناطق الشمال الغربي, بينما تسجل درجات الحرارة انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35–42)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (41-45) مْ على الدواخل.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-34)مْ.

تكون السماء في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-42)مْ تصل إلى (47)مْ على غدامس.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (39-42)مْ.