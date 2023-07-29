مكافحة الأمراض في ليبيا يحذر من التهاب الكبد الوبائي ويضع إجراءات لتجنب الإصابة

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، منشورا تضمن عدة نصائح بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الكبدي الفيروسي، وذلك للوقاية من المرض.

وقال المركز في بيان له، إن طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي تختلف بحسب نوع الفيروس، ولكن هناك بعض الإجراءات العامة التي يمكن اتباعها للوقاية من جميع أنواع التهاب الكبد الفيروسي.

ووفقا البيان، تشمل هذه الإجراءات، أخذ اللقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي “ب”، وغسل اليدين بانتظام، وتجنب مشاركة الأشياء الشخصية مثل فرشاة الأسنان وأدوات الحلاقة، وتجنب نقل الدم من مصدر غير موثوق.

كما شملت الإجراءات تجنب السلوكيات الخطرة مثل ممارسة الجنس الغير آمن واستخدام المخدرات بالحقن، والتأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدا، وتجنب تناول المأكولات البحرية “نية”.