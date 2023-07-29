الساعدي: أبوعبيدة الزاوي مخطيء في حراكه وأدعوه للمشاورة

قال سامي الساعدي، عضو دار إفتاء الصادق الغرياني، إنه لا يوافق الشيخ شعبان هدية (أبو عبيدة الزاوي)، في موضوع الحراك الأخير، ولا يقبل في الوقت ذاته أي كلمة سوء فيه من حيث الدين والخلق والوطنية والذمة المالية، وفق قوله.

أضاف قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك “إنما تخطئتي بسبب ما أرى من تجيير الحراك لما لو علمه أبو عبيدة نفسه لما رضيه، ولا أستطيع البوح بأكثر من ذلك الآن، فأرجو من كل من يتكلم أو يكتب حول الموضوع أن يترفع عن الطعن أو الشتم أو الاستهزاء، خاصة ممن يُحسبون على العلم، فالعلم رحم بين أهله، لا سيما أهل الفضل والسابقة منهم. وأنصح الشيخ شعبان أن يوسع دائرة المشورة بمن يثق بدينهم وصدقهم ورؤيتهم أرجوكم كفى الوطن جراحاً” على حد قوله.