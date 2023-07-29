السريري: البعثة الأممية تجاوزت مهام عملها وتدافع بوضوح عن حكومة الدبيبة

ليبيا – علق عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة فتح الله السريري على الجدل الحاصل حول اعتماد خارطة الطريق، موضحًا أن اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق الخاصة بالمسار التنفيذي يعني تشكيل حكومة موحدة مصغرة تعمل من أجل تنفيذ العملية الانتخابية.

السريري وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، اعتبر وصف عمل النواب بـ “الفردي” هو تجاوز من البعثة الأممية حيث إنه نتاج توافق بينه وبين مجلس الدولة وهما الطرفان الأساسيان في العملية السياسية والتشريعية وفق الاتفاق السياسي الليبي 2015.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد تكملة لأعمال اللجنة (6+6) التي أعدت القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية وللتوافق بين المجلسين في إنهاء المرحلة الانتقالية.

ورأى السريري أن المعرقل في الظاهر الآن من خلال البيانات والتصريحات هي البعثة الأممية التي تجاوزت مهام عملها المكلفة بها وتدافع بوضوح عن الحكومة وتصر على إدخالها طرفا سياسيا وهي جهاز تنفيذي ليس إلا، وتطرح أفكار وملاحظات تجاوزتها المرحلة.