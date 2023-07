أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة عن قلقهما العميق بشأن أوضاع مئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.

وأوضحت المنظمتان أن مئات المهاجرين عالقون في ظروف مزرية عقب ترحيلهم من تونس باتجاه مناطق حدودية معزولة مع ليبيا والجزائر، حيث أشارتا إلى دخول عدد منهم إلى البلدين.

وأكدت المنظمتان أن هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة”.

وأشارت المنظمتان إلى وجود نساء حوامل وأطفال عالقين في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أوطعام أو ماء.

وأفادت المنظمتان بوجود تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح بين المهاجرين، مشددة على ضرورة إيلاء الاهتمام لإنقاذ الأرواح، ونقل هؤلاء المهاجرين لمكان آمن.

وحثت المنظمتان جميع البلدان المعنية على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وأعربت المنظمتان على تقديرهما للجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الليبي والتونسي في تقديم المساعدات الإنسانية لمئات الأشخاص في المناطق الحدودية.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

The post قلق أممي بشأن أوضاع مئات المهاجرين العالقين على الحدود التونسية الليبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار