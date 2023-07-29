ليبيا.. أجواء ساخنة اليوم وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الغد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء ساخنة اليوم على مناطق الشمال الغربي.

وتوقع المركز في بيان الأحوال الجوية درجات الحرارة على ليبيا اليوم السبت، وخلال اليومين القادمين، والتي ستشهد انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية، على المناطق الساحلية، وما بين 41 و45 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين 30 و34 درجة مئوية.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة، فالسماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية تصل إلى 47 درجة مئوية على غدامس.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.