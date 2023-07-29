شركة الكهرباء تجري أعمال صيانة في مناطق متفرقة

الوطن| متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة في مناطق متفرقة من طرابلس وسبها ورقدالين وسرت.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقة الصيانة بدائرة توزيع الهضبة تقوم حالياً بإجراء أعمــــال صيانة للعطب الذي حدث في أحد الكوابل على محطة علي العون بمنطقة الهضبة البدري متوقعة الانتهاء من صيانة الكابل وتشغيله خلال الساعات القليلة القادمة وإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة.

وفي سبها تقوم فرق الصيانة بإصلاح الأعطال الطارئة، حيث قامت بصيانة محول الجهد من داخل محطة الغربية B وفي رقدالين قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع رقدالين بإجراء أعمال صيانة طارئة في عدة مواقع، منها صيانة محول هوائي، ليتم بعد ذلك إرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

وفي سرت تمكنت الكوادر الفنية بقسم التركيبات العامة بمدينة سرت من استكمال أعمال صيانة أحد الكوابل المتضررة جهد 11ك.ف وتركيب وصلات حرارية وإنجاز العمل وشحن الكابل بنجاح .