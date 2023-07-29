استمرار إصلاحات خط النهر المتضرر في إجدابيا

العنوان-بنغازي

نشر جهاز النهر الصناعي عبر صفحته بـ فيسبوك تسجيلا لأعمال اليوم السابع من الإصلاحات للمحطة “41” في خط إجدابيا المتضرر.

وقال أحد العاملين: “العمل بالإصلاحات يمضي أفضل من المخطط له”. وأشار إلى نجاح المراحل السابقة، وهي “الحفر، وتفريغ الأنبوب المتضرر من المياه، وتكسيره، وتنظيف المكان، وتسوية الأرض، لوضع الأنابيب”.

ونوه إلى أن المرحلة الحالية هي “تنزيل الأنابيب للخندق حتى اليوم السبت”، متابعا: “سيجري تركيب أنابيب الأربعة ولحامها، وهي أطول مرحلة، إذ تتراوح ما بين 5 – 6 أيام”.