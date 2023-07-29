المنقوش تبحث مع مستشار الخارجية الأمريكية تداعيات تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش، اتصالاً هاتفياً مع مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت.

المنقوش وشوليت ‎أعربا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن قلقٍ مشتركٍ حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه،أكد شوليت اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا في هذا الاتجاه،مشيرا إلى أن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.