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العرفي: باتيلي يريد منا الاتفاق مع الدبيبة بشأن خارطة الطريق وأن يكون شريكاً في الحل

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن اعتماد خارطة الطريق تم بالتوافق مع مجلس الدولة، وإن كل ما جاء في بيان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مردود عليه.

وأضاف العرفي، أن باتيلي والدول الداعمة له يتحدثون أن الدبيبة شريك في الحل، ويجب الاتفاق معه حول خارطة الطريق.

موضحًا أن ،دور البعثة صناعة تقارب بين المجلسين، واستطعنا حل الخلاف فيما بيننا، وأن الحل سيكون ليبي ليبي والقرار ليس أحادي الجانب، بل تم بالتوافق بين النواب والدولة؛ للاتجاه للانتخابات وبإشراف حكومة جديدة.

مؤكدًا أن أعضاء مجلس نواب سيصدرون بيانًا ردًا على البعثة الأممية وتدخلها في غير شؤونها.

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الوطن الليبية

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