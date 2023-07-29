وزارة الاقتصاد تستعد للمشاركة في معرض للصناعات المعدنية بتركيا

تستعد وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في معرض ميتال اكسبو باسطنبول يختص بالصناعات المعدنية.

والتقى المحلق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب مع مراد إيسر المدير العام لشركة SKY المنفذة لمعرض Metal Expo بمقر القنصلية الليبية بمدينة اسطنبول التركية.

واستعرض اللقاء الترتيبات الجارية لإقامة المعرض الذي يختص بالصناعات المعدنية في نسخته الخامسة خلال الفترة 27 _30 سبتمبر على أرض المعارض في مدينة اسطنبول بمشاركة عدد من الشركات الليبية الى جانب 200 شركة من دول تركيا، الصين، الهند، روسيا، بولندا، ايران.

وأشار المحلق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى تركيا إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الإعداد لمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين من دولة ليبيا في الفعاليات الاقتصادية والتجارية الدولية بتوجيهات من معالي وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات.