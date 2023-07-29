امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين

ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي قرر من خلالها النيابة عن الليبيين بتقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في المنطقة الجنوبية.

امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” وزير الخارجية الإيطالي تجاوز كل الحدود حتى وصلت به الوقاحة أنه يُفصل علينا ويقرر بالنيابة عنا تقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في الجنوب الليبي”.

وسرد امغيب واقعة حدثت معه قبل ثلاث سنوات في مدينة بنغازي وبالتحديد يوم الأحد الموافق 19يونيو 2021، عندما تواصل معه مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب وأخبره بطلب رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري رغبته بالاجتماع معه بصفته عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، فكان رده بأنه لايوجد أي مانع يمنع الاجتماع مع كافاليري، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع والتقى مع كافاليري الذي أثنى عليه وعلى مدينة الكفرة وقال إن هذا اللقاء لن يكون الأول والأخير وسوف يكون هناك لقاءات أخرى في جنيف وباريس وتونس.

وتابع امغيب حديثه:”شعرت أن الرجل يقدم لي عروضا لرحلات سياحية، فسألته هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات التي تحدث عنها مستقبلاً بخصوص ماذا؟،فرد علي بخصوص اللاجئين في الجنوب الليبي،وكيف يمكن مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم؟ كما وطلب مني بعد تردد مساعدتهم في استخراج قانون أو قرار من مجلس النواب يسمح بتوطين اللاجئين في الجنوب الليبي وتحديداً في صحراء الكفرة القريبة من واحة (ربيانة ) حتى تستطيع الدول الداعمة تقديم المساعدة لهم،فكان ردي عليه أولاً : نحن سكان مدينة الكفرة نرفض رفضاً قاطعاً توطين أي مهاجرين أو لاجئين في الجنوب الليبي بالكامل وأن موضوع توطين المهاجرين واللاجئين يختص به الدستور والدستور لم يصاغ بعد ولم يستفتى عليه الليبيون”.

وواصل :” ثانيا نحن في مجلس النواب نرفض إصدار أي قرار أو قانون يسمح بتوطين الأجانب لما يشكل وجودهم في بلادنا من خطر على أمننا القومي والديمغرافيا السكانية”.

وأكمل:” حديثي لم يعجب كافاليري وحاول اقناعي، فكان ردي :”كان الأجدر بكم كمفوضية مدعومة تقديم المساعدات والتعليم والصحة في دول المصدر منطلق المهاجرين واللاجئين بدلا من تقديمها في ليبيا التي تعتبر دولة ممر أو على الأقل تقديم الدعم لمدن الجنوب الليبي وإنشاء تنمية مكانية للشباب الذين يمتهنون مهنة التهريب حتى يتوقف التهريب بدل البحث عن حلول تلفيقية ومحاولة جعل ليبيا والجنوبيين الغربي والشرقي بالتحديد مكب لنفايات إفريقيا العالم “.

وختم امغيب حديثه:” سجل السيد كافاليري كل ملاحظاتي، ووعد بدراستها،وطلب تحديد موعد لزيارة مدينة الكفرة للإطلاع على مراكز الإيواء فيها وانتهى الاجتماع على هذا الأساس”.