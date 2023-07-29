فؤاد من إيطاليا: الثورات ستكون أكثر قرباً مما كانت عليه قبل 10 سنوات

قال محمد فؤاد، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن من أهم الاحداث التى شكلت أوروبا التى نعرفها اليوم هى ربيع أوروبا أو ثورات سنة 1848 والتى قامت فى كل القارة تقريبا ولكنها تركزت فى فرنسا والولايات الألمانية والمقاطعات الايطالية وامبراطورية النمسا والدانمارك.

أضاف فؤاد المقيم في إيطاليا في تدوينة بفيسبوك “في النهاية فشلت معظم تلك الثورات فى التغيير السياسى الا ان تاثيرها الاجتماعى والاقتصادى كان حاسما فرغم فشل تلك الثورات عسكريا امام الدولة العميقة ورغم حجم القمع والدمار الا ان النتيجة بعد عشرات السنوات كانت تغييرا هائلا فى كل البنية الاوروبية والتى نشاهد بعض اثارها اليوم”.

وتابع قائلًا “بعد أقل من 30 سنة تشكلت المانيا وايطاليا كدول وتم تحجيم امبراطورية النمسا واصبحت الدانمارك وهولندا ملكيات دستورية وحصلت تغييرات كبيرة فى بريطانيا وتمت كتابة الدستور السويسرى واثرت هذه الاحداث فى صناعة الروح القومية التى غزت حتى الدولة العثمانية كما انها غيرت ديموغرافية الولايات المتحدة. للاسف نحن فى البداية فقط واسباب التغيير والثورات اليوم اكبر بكثير مما كانت عليه منذ عشر سنوات” وفق تعبيره.