وزارة التعليم: عطلة المعلمين تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة شهر

تبدأ يوم غد الأحد عطلة المعلمين التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم حسبما أعلنت وزارة التعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عبر مكتبها الإعلامي أن عطلة المُعلِّمين تبدأ يوم غدٍ الأحد وتستمر حتى 31 من الشهر المُقبل، وَذلك وفق ما جاء فِي قرَار وزِير التَّربية والتَّعليم رقم 1442 لِسنة 2022م بِشأن تحدِيد موعد الدِّراسة وَالاِمتحانات لِجميع المراحِل التَّعليمية.

وأصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 1046 لِسنة 2023 ميلادي، بِشأن تحدِيد مواعيد الدِّراسة والاِمتحانات لِجميع المراحل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023 – 2024 ميلادي.

وأكدت وزارة التعليم أن 3 سبتمبر 2023 هو موعد بداية العام الدراسي وأن الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول تبدأ من 5 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023 وأن نهاية الفصل الدراسي الأول 21 ديسمبر 2023 بينما موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.