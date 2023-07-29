عبد المجيد: هناك خطورة من تداعيات انقلاب النيجر على الوضع الأمني في ليبيا

ليبيا – أكد رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبدالمجيد، أن الحدود الليبية مع دولة النيجر غير محمية وليس هناك قوات مستمرة لضبط الأوضاع هناك حتى بعد الانقلاب العسكري الأخير.

عبد المجيد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، طالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمعالجة الأمر، خاصة أن أغلبهم ضباط متخصصون في حماية الحدود، مشيرا إلى أن هذه خطوة تصب في تحركات اللجنة الخاصة بتوحيد المؤسسات العسكرية في الجنوب والشرق والغرب.

وأكد أن هناك خطورة من تداعيات انقلاب النيجر على الوضع الأمني في ليبيا بل على منطقة الساحل والصحراء بالكامل.

ورأى عبد المجيد أنه في حال حدوث صدام عسكري في النيجر ستتعرض المنطقة بأكملها لعدم الاستقرار وسينشط فيها الإرهابيون وتجار المخدرات والبشر، مما سيؤثر سلبا حتى على أوروبا والبحر المتوسط.