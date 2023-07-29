إسماعيل: حكومتنا لا تتجرأ على مطالبة الأتراك خفض التأشيرة لليبي البسيط

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، إن أكثر دولة في شمال أفريقيا مرتبطة بمصالح استراتيجية مع تركيا هي ليبيا، والمسافر التركي يسافر إلي ليبيا بدون رسوم تقريبا، بينما المسافر الليبي يسافر إلى تركيا بعد دفع 1500 دينار لتأشيرة شهر واحد فقط و يدفع 1500 دولار دولار امريكي لتأشيرة اقامة لمدة سنة.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “اللوم ليس على الأتراك صحة ليهم يعرفوا البزنس و يستفيدوا لأنهم دولة سياحية و هم يرون أن الليبيين ليسوا سواح يمكن جذبهم فهم اصلا يتزاحمون على الطائرات المتجهة الى تركيا ويدفعون كل المطلوب منهم بدون اعتراض على المعاملة السيئة أثناء تفتيشهم في المطارات أو ضبطهم مخالفين لإجراءات الإقامة، طبعا حكومتنا و كل مؤسساتنا يترأسها من يخطبون ود الحكومة التركية ولا يتجرأون على ازعاج أخوتنا الاتراك بأي طلبات لصالح المواطن الليبي البسيط الذي ليس عنده جواز سفر أحمر”.

أضاف “لذلك التعويل على المواطنين الليبيين في الضغط على الحكومة التركية ومطالبتها برفع القيود على سفر المواطنين الليبيين ومعاملتهم بشكل لائق يرقى إلى حجم العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، كما أنني أدعو من هذا المنبر إلى الإمتناع عن السفر الغير ضروري إلى أي دولة تفرض تأشيرة على الليبيين، عن نفسي لن أسافر إلى تركيا إلا بدون تأشيرة لو مد الله في عمري حينما ابلغ عمر ال55 ، هذا أيضا من العجائب حيث يعفى من يبلغ ال 55 من اجراءات التأشيرة التركية المعقدة والباهظة الثمن والتي تحتاج يومين في مصراتة بعد دفع 1500 او يومين في طرابلس 1200”.