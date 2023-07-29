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داخلية الدبيبة تبحث مع سفارة الصين قضية العمالة الصينية المتهمة بتعدين العملات المشفرة

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  التقى مدير مكتب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللواء عبد الواحد عبد الصمد،الخميس،مع الملحق الاقتصادي بسفارة الصين لدى ليبيا،بحضور نائب رئيس جهاز المباحث الجنائية ومستشار وزير الداخلية المكلف ورئيس قسم الشؤون الآسيوية بإدارة العلاقات والتعاون الدولي ومندوبين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قضية العمالة الصينية التي تم ضبطها في مكان مخصص لتعدين العملات المشفرة (البيتكوين) داخل مصنع زليتن للحديد والصلب.

 

 

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

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