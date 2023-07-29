ليبيا.. وزير المواصلات يبحث صيانة وتنفيذ عدد من الطرق بالمنطقة الشرقية

عقد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد الشهوبي، اجتماعا مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، لبحث المعوقات والمشكلات الفنية التي تواجه سير عمل المشروعات في البلديات.

وناقش الاجتماع صيانة جسر وادي الكوف، والاستعجال في تنفيذ طريق جرجار أمه ببلدية ساحل الجبل، بالإضافة إلى طريقي «سوسة – الحمامة» و«تاكنس – المرج»، وسير عمل المشروعات ببلدية توكرة.

في يونيو الماضي، بحث محمد الشهوبي مع رئيس الفرع البلدي في الجغبوب وأعيان وحكماء المدينة تنفيذ طريق يربط بينها وبين طبرق بطول 280 كيلو مترا.

وناقش المجتمعون خطوات معالجة مشكلات البنية التحتية في المدينة، بالإضافة إلى حجم تنفيذ المشروعات التنموية بها.