مشايخ وأعيان فزان يحملون حكومة الدبيبة مسؤولية أي تغيير ديمغرافي أو انتشار لأمراض سارية

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أعلنت الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني فرع فزان، عن رفضها لأي حلول تلفيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، وتُطالب بتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية، الموقعة عام 2008م.

وأضافت في بيان لها ” نرفض أي حلول تلفيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تمس بسيادة الدولة الليبية”.

وطالبوا الحكومة الدبيبة المنتهية بمراقبة الحدود، ونقل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية وقوات حرس الحدود، إلى المناطق الحدودية الجنوبية مشيرة أن على الحكومة الإيطالية و الاتحاد الأوروبي، تنفيذ مشاريع تحد من الهجرة على أراضي المصدر، وتفعيل اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية.

وتابع البيان ” لابد من تعويض الشعب الليبي وخاصة سكان المناطق الحدودية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الهجرة ونُحمل حكومة الدبيبة كل ما يحصل من تغيير ديمغرافي أو انتشار لأمراض سارية.”