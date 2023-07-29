السفير الأمريكي: ننضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الولايات المتحدة تنضم إلى الشركاء الدوليين في دعم وساطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعاد نورلاند نشر البيان المشترك الذي أصدرته أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لتأكيد دعمها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي.

ويرى نورلاند، ضرورة إشراك جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على عمل لجنة «6+6»، بما في ذلك عن طريق معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي من أجل جعله قابلاً للتنفيذ، وتأمين الاتفاق السياسي الشامل اللازم للطريق إلى الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من تكافؤ الفرص.

وكانت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أكدت في بيان مشترك أمس الجمعة، أن مجموعة الـ«3+2» تشدد على أن المناقشات بشأن سُبل المُضي قدماً.