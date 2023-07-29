مبروكة توغي: ضاعفوا الجهود لننهض بالثقافة

ترأست وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، بمكتبها بديوان الوزارة، الاجتماع الدوري للجهات التابعة للوزارة لمناقشة سير العمل، وإستراتيجية العمل للفترة القادمة.

وخلال الاجتماع ثمّنت الوزيرة الجهود المبذولة من قبل رؤساء الجهات التابعة، ودعت إلى مضاعفة الجهود لتطوير آلية العمل للنهوض بالشأن الثقافي وتعميم الوعي الثقافي، والسعي لتجاوز الصعاب والعراقيل التي تواجههم.

كما شددت الوزيرة على ضرورة متابعة تنفيذ خطط العمل والأنشطة المبرمجة خلال النصف الأخير لسنة 2023، وطالبت بضرورة المشاركة بين الجهات التابعة في تنظيم البرامج والانشطة.

تناول الاجتماع عدد من المحاور والملفات التي تعني بالشأن الإداري والثقافي، ومناقشة العديد من الموضوعات التي طرحها ‏رؤساء ‏الجهات التابعة، وأهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية، ورؤية العمل المستقبلي، بحسب بيانها.