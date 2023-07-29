في سرت.. اختتام ورشة عمل حول أخذ العينات من الجسم

أختتمت بمركز سرت لعلاج الأورام ورشة عمل بعنوان كيفية أخد العينات من الجسم باستخدام الأشعة فوق الصوتية.

وبين مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام خليفة محمد عبد الفتاح أنه شارك في ورشة العمل أكثر من خمسة عشرة طبيب أخصائي وعام بقسمي الأشعة والجراحة بمركز سرت لعلاج الأورام وخارجه.

وتضمنت الورشة التى تواصلت ليومين الجانبين العملي والنظري بهدف رفع كفاءة الأطباء العاملين بالمركز.

وجرى خلال الورشة إجراء تدخل باستخدام الأشعة التلفزيونية لحالة قادمة من مدينة سبها لإزالة خُراج فوق الكلى اليمنى نتيجة لإصابة غير مباشرة كما تم فحص وأخذ عينات من الكبد والثدي لـ 11 حالة وأربعة عينات من الغدة الدرقية وعينتين من الغدة الليمفاوية وعينة واحدة من الثدي وعينة من الغدة النكافية إلى جانب فحص حالتين بالقسم

وجرى في ختام الورشة توزيع شهائد المشاركة لكل الأطباء المشاركين بالورشة.