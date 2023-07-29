إجراء أعمال صيانة لأعطاب في شبكة الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إصلاح أعطاب في الشبكة الكهربائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى وقوع أعطاب طارئة في عدة مدن بغرب وشرق وجنوب البلاد.

وقالت الشركة أنه في طرابلس باشرت فرقة الصيانة بدائرة توزيع الهضبة أعمال صيانة للعطب الذي حدث في أحد الكوابل على محطة علي العون بمنطقة الهضبة – البدري.

وسارعت فرق الصيانة في درنة إلى استبدال محول بآخر معطوب، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المساكن الواقعة خلف مدرسة الأسطى عمر بالجبيلة، وجرت كل أعمال الاستبدال، وتغذية المواطنين بالتيار الكهربائي.

وفي جنزور، أتمت فرق الصيانة إصلاح أعطاب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين. كذلك أصلحت فرق الصيانة في سبها محول الجهد داخل محطة الغربية B، وجرى الانتهاء من كل أعمال الصيانة وشحن المحول.