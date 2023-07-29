الفارسي: البعثة الأممية رأت أن تشكيل الحكومة في هذا الوقت أمر مرفوض لأن السيناريو سوف يتكرر

ليبيا – قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن البعثة الأممية كانت تعمل منذ فترة طويلة على مشروع إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة (6+6) ، لكنها رأت أنه سوف يكون ناجحاً في ظل الفشل الذي حققه مجلس النواب ومجلس الدولة.

الفارسي أشار في تصريح لقناة “الغد” إلى أن البعثة الأممية رأت أن تشكيل الحكومة في هذا الوقت أمر مرفوض لأن هذا السيناريو سيكون نفس السيناريو السابق الذي كانت فيه حكومة فتحي باشاآغا والآن حكومة أسامة حماد، وبالتالي سوف يزداد الصراع والانقسام.

وتابع “في الحقيقة كان غرض المجلسين البقاء لأكبر فترة ممكنة في السلطة”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية كانت تراقب هذا الوضع منذ فترة طويلة وأعطت فرصة للمجلسين حتى يقدموا شيئا حتى على مستوى القوانين الانتخابية لكنهما فشلا في ذلك.