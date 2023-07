أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الغامبية بقيام دول غرب أفريقيا خلال 72 ساعة الماضية، بإعادة 87 مهاجرا من مواطنيها من ليبيا عبر برنامج العودة الطوعية.

وذكرت المتحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها أعادت الجمعة 40 مهاجرا من مواطنيها من تونس كانوا عالقين جنوب الصحراء على الحدود مع ليبيا، في أوضاع مأساوية.

وأوضحت المتحدثة أن عملية ترحيل مواطنيها من تونس شملت مجموعة أخرى من المهاجرين بعدما تقطعت بهم السبل في ليبيا.

وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أن تونس طردت نحو 1200 إفريقي إلى مناطق نائية ومعزولة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.

وكانت دول غرب إفريقيا، والتي بينها بوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي والسنغال، أعادت مئات من مواطنيها من تونس عقب هجمات تعرضوا لها.

يذكر أن غامبيا أعادت نحو 300 مهاجر من مواطنيها، أكثر من نصفهم كانوا عالقين في ليبيا، بين شهري يونيو ويوليو من العام الجاري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

The post بينهم 40 كانوا على حدود تونس.. إعادة 87 مهاجراً من غامبيا إلى بلادهم appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار