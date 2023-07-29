وزارة التعليم المنتهية: عطلة المعلمين تبدأ غداً الأحد وتستمر لمدة شهر

الوطن|متابعات

أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة المنتتهية عبر مكتبها الإعلامي أن عطلة المُعلِّمين تبدأ يوم غدٍ الأحد وتستمر حتى 31 من الشهر المُقبل.

وأصدر وزير التربية والتعليم بالحكومة المنتهية القرار رقم 1046 لِسنة 2023 ميلادي، بشأن تحديد مواعيد الدّراسة والامتحانات لجميع المراحل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023 – 2024 م.

وأكدت الوزارة أن 3 سبتمبر 2023 هو موعد بداية العام الدراسي وأن الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الأول تبدأ من 5 نوفمبر 2023 وحتى 16 نوفمبر 2023 ، ونهاية الفصل الدراسي الأول 21 ديسمبر 2023 بينما موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024.