الأبلق: المسألة الليبية معقدة وأساس الحل السياسي هو قانوني والوصول للانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن المسألة الليبية مسألة معقدة وأساس الحل السياسي في ليبيا هو أساس قانوني وهو الوصول إلى الانتخابات لأن كل الأجسام الموجودة على الساحة الليبية تعتبر فاقدة للشرعية والمشروعية بشكل عام وأيضاً تحتاج لتجديد الشرعية عبر الذهاب لصناديق الاقتراع.

الأبلق لفت خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه المسألة تحتاج لتشريعات وهناك تعديل دستوري ثالث عشر قام به مجلس النواب وباركه مجلس الدولة ولجنة الـ 6+6 والقوانين التي انتجتها لجنة الـ 6 تحدثت عنها البعثة والمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار إلى أن هذا المسار لا زال لم يحل بعد وفي تغيير في السلطة التنفيذية قبل الوصول لتشريعات تفضي لسلطة تشريعية تفضي إلى العملية الانتخابية، معتقداً أنه نوع من العبث وتكرار للمأساة التي استمرت من الصخيرات لأنه حتى خارطة الطريق تونس والتي وقعت في تونس وأتت حكومة ومجلس رئاسي كانت مدته 18 شهر فقط وتغيرت فيها السلطة التنفيذية ولم يتم الاتفاق لحل الأزمة الليبية وكان هناك وعد وموعد ثابت للانتخابات وهو 24 ديسمبر لكن لم يتم تنفيذ ذلك كون الإشكال القانوني قائم.

كما أضاف: “المسألة معقدة لماذا نريد الذهاب لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة كنا قد حاولنا الاتصال مع أعضاء لجنة الـ 75 عندما كانوا يجتمعون في تونس وقلنا لهم أن اساس الحل هو قانوني ويجب عليها أن تضع إطار قانوني للذهاب لانتخابات وقوانين انتخابية تباركها الأجسام الموجودة وكانت حكومة السراج من تشرف على العملية الانتخابية وبذلك ذهبنا لمرحلة انتقالية جديدة باختيار جسم تشريعي جديد كانت الحكومة الوفاق في ذلك الوقت من أشرفت على العملية الانتخابية”.

واعتقد أن البعثة الأممية لم تكن صادقة في حل الإشكال الليبي بذلك الوقت وتم الذهاب للسلطة التنفيذية والآن يُعاد الكرة باختيار سلطة تنفيذية والسبب الرئيس للأزمة الحالية متمثل في مجلسي النواب والدولة وعدم الاتفاق على قوانين انتخابية حقيقية تفضي بالبلاد لبر الأمان وصناديق الاقتراع واختيار ممثلين جدد وتجديد الشرعية للشعب الليبي.