أعلنت مديرية أمن بنغازي تحرير طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات اخطفتها امرأة تحمل الجنسية التشادية بالمدينة.

وأوضحت المديرية أن المرأة اختطفت الطفلة أثناء وجودها مع أمها المريضة بجلطة دماغية، مشيرة إلى أنها استغلت مرض الأم ودخولها العناية الفائقة بمركز بنغازي الطبي وقامت باختطاف الطفلة.

وتابعت المديرية أن المرأة التشادية التي أخذت الطفلة لا تربطها بها أي صلة قرابة، موضحة أنه أثناء مداهمة منزل المرأة التشادية بمنطقة الوحيشي جرى القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية السودانية وهم في حالة سكر.

وأضافت المديرية أن منزل المرأة الأساسي يقع في منطقة اللثامة، وأنها قامت بتغيير ملامح الطفلة، حيث قامت بقص شعرها على الطريقة الإفريقية.

وتابعت المديرية أنه جرى استغلال الطفلة في عمليات التسول، وأنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المرأة التشادية والسودانيين وإحالتهم إلى النيابة العامة، والتحفظ على الطفلة بقسم الشرطة النسائية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

المصدر: مديرية أمن بنغازي

The post في حادثة صادمة.. اختطاف طفلة بعمر 4 سنوات لـ”غرض التسول” وأمن بنغازي يعلن تحريرها appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار