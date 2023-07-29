إبطال كميات كبيرة من مخلفات الحرب في البريقة

الوطن/متابعات

قامت وحدة امنية تابعة للإدارة العامة لكشف وإبطال المُتفجرات بالتعاون مع قسم البحث الجنائي وقسم شُرطة النجدة بمديرية أمن الهلال النفطي، بالتخلص من كميات كبيرة متعددة الأنواع من مخلفات الحرب بمنطقة البريقة وضواحيها.

وقال الإعلام الأمني بالمديرية، إن هذه الكميات اشتملت على صواريخ الراجمات وقواذف أر بي جي والهاون وألغام الأفراد وغيرها من الذخيرة المتنوعة.

وكان فريق أمني تابع لمديرية أمن الهلال النفطي عثر بجنوب منطقة العرقوب على كميات كبيرة من مخلفات الحرب متعددة الأنواع متناثرة قُرب خط الغاز والنفط بالمنطقة.