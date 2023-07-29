التكبالي: يجب تأسيس سلطة تنفيذية موحدة لتكون سدًا في وجه أية أطماع أجنبية تتربص بليبيا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة تسعى حاليًا إلى ذهاب ليبيا نحو حكومة جديدة موحدة، تُشرف على تنظيم انتخابات وطنية تُنهي المراحل الانتقالية، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية تسعى للحفاظ على مصالحها، وبخاصة ضمان تواصل الإمدادات النفطية الليبية تجاه أوروبا.

وأكد أن الأحداث تبين أهمية التوجه نحو تأسيس سلطة تنفيذية موحدة لتكون سدًا منيعًا في وجه أية أطماع أجنبية تتربص بليبيا، مبينًا أن الحدود الليبية – النيجرية ستبقى على حالها ولن يشهد ميزان القوى الإقليمية أية اهتزازات.

ولفت إلى أن ميزان القوى لن يتغير، ولن تحدث أية مستجدات على ضفاف الجنوب الليبي، بل سيبقى على حاله، وقوات الأفريكوم التي تُراقب هذه المناطق لن تسمح بولادة أي صراع دولي جديد.