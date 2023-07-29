ماتكو: تنفيذ مشروع صيانة مطار أوباري في مراحله الأخيرة واستلامه خلال 15 يوماً

أعلن أحمد ماتكو عميد بلدية أوباري أن تنفيذ مشروع صيانة المطار في مراحله الأخيرة، على أن يتم استلامه خلال 10 إلى 15 يوما، وفق الجدول الزمني المحدد من الشركة المنفذة.

أضاف في تصريحات صحفية أن تم الانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي الطبقة الأولى والطبقة الثانية خلال أيام لكامل المهبط وتبقى عمليات خطوط الطلاء الأرضية بالإضافة إلى صيانة موقف الطائرات.

وتابع قائلًا “بالنسبة لوضع البلدية ما زالت تعاني من النقص الحاد للوقود؛ وهو السبب الرئيسي لشل الحركة، والخدمات بالبلدية، وغلاء في مستوى المعيشة بشكل كبير. وصل سعر الوقود في السوق السوداء إلى 120 دينارا لكل 20 لترا، وطوابير طويلة تصل إلى 2 أو 4 كم أمام المحطات عندما تتزود ببعض الوقود الذي لا يكفي حاجة المواطنين لعدم وجوده بشكل دوري”.