عميد بلدية أوباري: البلدية ما زالت تعاني من النقص الحاد في الوقود

ليبيا – أكد أحمد ماتكو عميد بلدية أوباري على أن تنفيذ مشروع صيانة المطار في مراحله الأخيرة، على أن يتم استلامه خلال 10 إلى 15 يومًا، وفق الجدول الزمني المحدد من الشركة المنفذة.

عميد بلدية أوباري قال في تصريح لتلفزيون “التناصح” إن الانتهاء من أعمال الرصف الأسفلتي الطبقة الأولى والطبقة الثانية خلال أيام لكامل المهبط وتبقى عمليات خطوط الطلاء الأرضية بالإضافة إلى صيانة موقف الطائرات.

وأشار إلى أنه بالنسبة لوضع البلدية ما زالت تعاني من النقص الحاد للوقود؛ وهو السبب الرئيسي لشل الحركة، والخدمات بالبلدية، وغلاء في مستوى المعيشة بشكل كبير، لافتاً إلى أنه وصل سعر الوقود في السوق السوداء إلى 120 ديناراً لكل 20 لتراً.

وأفاد أن الطوابير طويلة تصل إلى 2 أو 4 كم أمام المحطات وعندما تتزود ببعض الوقود الذي لا يكفي حاجة المواطنين لعدم وجوده بشكل دوري.