رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا.. هدف الحكومة ومؤسسة النفط.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة بهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا، ورفع إنتاج الغاز ومشتقاته.

وأكد رئيس الحكومة، خلال اللقاء الذي جمع الاثنين الخميس، دعمه الجهود الوطنية لاستقرار المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.

ووفق الرواية الرسمية، تتمثل الخطتان المعتمدتان في المحافظة على الإنتاج اليومي للنفط وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت مع شركة شلمبرجير الأمريكية، “عقد تسليم مفتاح” لحفر 3 آبار نفط في حقلي النسر والواحة، والذي يعدّ خطوة مهمة لتطوير القطاع النفطي، وفق المؤسسة.

وفي تصريحات سابقة لقناة الجزيرة، رجّح وزير النفط والغاز محمد عون إمكانية وصول إنتاج النفط الليبي إلى مليوني برميل يوميا خلال 3 سنوات.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق خطة لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

وفي مارس الماضي، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 – 2027، في إطار دعم المؤسسة وانطلاق المشاريع البديلة.

ويُعد النفط المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، حيث يمثل نحو 90% من عائدات الدولة.

فيما تعترض طموح زيادة الإنتاج الأزمات السياسية والأمنية وتكرار إغلاق النفط والتلويح بالراية الحمراء، التي كان آخرها إغلاق حقلي الفيل والشرارة احتجاجا على احتجاز وزير المالية السابق في حكومة الوفاق “فرج بومطاري”

وكانت وزارة النفط قد أكدت، نتيجةً لهذا الإغلاق، خسارة نحو 340 ألف برميل، داعية إلى عدم إقحام النفط في الصراع الذي قد “يفقد المستثمرين الأجانب الثقة ويعود بالإنتاج خطوات إلى الوراء”.

المصدر: حكومة الوحدة + ليبيا الأحرار

