افحيمة: باثيلي لا يريد استمرار توافق مجلسي النواب والدولة

الوطن| متابعات

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة إن باثيلي لا يريد استمرار توافق مجلسي النواب والدولة، ويحاول القيام بشيء لم يُفصح عنه.

وأضاف افحيمة في تصريحات صحفية أن كل المبعوثين الذين سبقوا باثيلي كانوا يريدون التوافق بين “النواب والدولة” من أجل الخروج من الأزمة منوها أن التوافق بين “النواب والدولة” كان حُلم أغلب من تولوا رئاسة البعثة الأممية في السابق.

وتابع” عندما توافق المجلسين على خارطة طريق واضحة المعالم ومُحددة المدد الزمنية، خرج علينا باثيلي ليقول إن هذا التوافق قرار أحادي”.

ونوه أن بيان سفارات الدول الأجنبية يعكس عدم فهمهم للبيان الصادر عن البعثة الأممية مشيرا أن مجلس النواب لا يُعرقل إجراء الانتخابات، ولا يمتلك الأذرع على الأرض لمنع عقدها.

وأكد أن مجلس النواب قام بكل ما هو مطلوب منه تجاه كافة الاستحقاقات أكثر من مرة، والمفوضية العليا هي التي أعلنت القوة القاهرة وأوقفت الانتخابات.

وختم” لا يمكن أن تُساق هذه التُهم جزافًا بدون دليل، ويتهمنا البعض بعرقلة الانتخابات. “