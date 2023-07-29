السلاك: لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود انقسام مؤسساتي و توازي حكومي

قال المتحدث الأسبق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إنه لا يستطيع أن يجزم بأن البعثة الأممية تنحاز إلى حكومة الدبيبة، ولكن يستطيع أن يقيم مواقف جرت بالفعل بين بيان البعثة الأممية.

وأضاف السلاك أن الاجراءات الأحادية التي تحدث عنها المبعوث الأممي، خاصة أن مجلس النواب الليبي لم يفتح بعد باب الترشح لرئاسة الحكومة، مضيفاً أن هذه النقطة تثير غضب باتيلي، ومن خلفه قوة دولية أخرى.

وتابع أن على باتيلي الإجابة على السؤال الأكبر وهو كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود انقسام مؤسساتي و توازي حكومي، هل يمكن اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، مضيفاً ما هي الآلية التي ممكن أن تعتمد للوصول إلى هذه الحكومة.

وتساءل السلاك هل هناك تصور إلى حوار ما ينطلق في الفترة القادمة، وهل هناك اصرار على لجنة حوار تشارك فيها معظم الأطراف، وهذاما يقصد به إشراك الأطراف الفاعلة كما جاء في البيان الخماسي تعزيزاً إلى بيان البعثة الأممية.