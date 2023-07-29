المقري: البحرية التركية تدنس المياه الليبية بمناورة جديدة

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي، إن البحرية التركية تدنس المياه الليبية،

آخر انتهاك للسيادة الليبية حيث تعلن وزارة دفاع العدو التركي المحتل للعاصمة طرابلس عن قيام البحرية التركية والإسناد الجوي عن تمرين تعبوي في المياه الاقليمية الليبية البحرية وتقوم الفرقاطة المتمركزة في قاعدة الخمس البحرية المحتلة بنشاط هذا التمرين والذي يحاكي الهجوم على القوات المسلحة العربية الليبية في عمليات تحرير للارض الليبي بدعم شعبي لتحرير ليبيا من الوجود العسكري المسلح التركي.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يأتي ذلك مصاحبة في تحويل 8 مليار دولار من المصرف المركزي الى المصرف المركزي التركي بدون فوائد حسب ما اعلنت السلطات التركية وبذلك

يغطي الاحتلال التركي هيمنته على الأرض الليبية في اكبر اهانة للشعب الليبي وقواه السياسية خارج السلطة التي يصاحبها الخنوع والمذلة وتصبح العصابة السياسية الحاكمة في طرابلس أداة للاحتلال والتفريط في المال العام وثروة الليبين”.