النهر الصناعي: انتهاء الأعمال بمحطة أجدابيا خلال أسبوعين

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي انتهاء الأعمال بمحطة أجدابيا خلال فترة لن تتجاوز الأسبوعين.

وأكد الساعدي في تصريحات إعلامية الانتهاء من إنزال القطعة الرابعة وقبل الأخيرة من الأنابيب الجديدة الأخيرة.

واعتبر الساعدي أن إنزال أربع قطع خلال يومين فقط يعد إنجازا كبيرا يحسب للكوادر الوطنية.

وأشار الساعدي إلى أنه بعد إنزال القطعة الأخيرة سيتم البدء في إنجاز بعض الأعمال الداخلية الفنية.

وفي 20 يوليو الجاري أكد الساعدي، أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب الناتج عن الانفجار الذي حدث بخط النهر الصناعي، والذي ترتب عليه انقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي واجدابيا.