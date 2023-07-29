العامة للكهرباء: فرق الصيانة تعالج الأعطال الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في زمن قياسي

ليبيا – علق وئام التائب الناطق باسم شركة الكهرباء على انقطاع الكهرباء التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية، مبيناً أن درجات الحرارة المرتفعة تكاد غير مسبوقة وطالت كل دول المطلة على حوض البحر المتوسط وترتب عليها بعض الأعطال الناتجة عن ارتفاع الحرارة في عدة مناطق وفرق الصيانة تتعامل معها أولًا بأول.

التائب قال خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن أبرز الأعطال تمثل بحدوث عطل في محطة الجامعة ترتبت عليه صيانة استمرت لـ 3 أيام خلال ساعات المساء لأنه خلال ساعات الصباح لا يوجد امكانية للعمل بسبب الأعمال الجارية في المحيط.

وأشار إلى أن هناك بعض المناطق الأخرى التي شهدت أعطال كمنطقة السراج تم تغيير محول محطة جاهزة واستبدالها بأخرى بقدرة 1 ميجا وتم تركيبها خلال الساعات الأولى من الصباح وعودة التيار الكهربائي لها، مبيناً أن فرق الصيانة تعمل على الأعطال وتعمل على البلاغات أول بأول بمختلف المناطق كأحد الأعطال في الجهد المتوسط في خط الشرق رقم 3 تاجوراء.

وأكد على أن فرق الصيانة تتعامل مع الأعطال بشكل مباشر وواضح، مضيفاً “بسبب ارتفاع الحرارة يحصل عطل في المحطات كالسراج وكمية الضغط الهائل عن المحول تسبب في خروجه عن العمل وتم استبداله بمحول أقوى، أغلب الأعطال ناتج عن الاستهلاك العالي وارتفاع الحرارة، مقارنة بالوضع السابق مسألة العجز تخطينها ولا يوجد عندنا أي عجز في الإنتاج. وكل الأعطال شبه التعامل معها والتغلب عليها”.

ولفت إلى أن الأعطال التي تتم معالجتها تتم في زمن قياسي حتى دول الجوار التي كانت شبكتها مستقرة تواجه أعطال في الكهرباء، منوهاً إلى أن الشبكة الكهربائية تعاني في ليبيا مما مر عليها سابقاً ومقارنة بما كانت عليه قبل سنوات تعتبر الشبكة في أفضل حالاتها.