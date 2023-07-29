“تجارة الدبيبة” تناقش ترتيبات مشاركة الليبية في معرض بتركيا

التقى المحلق التجاري بالقنصلية العامة الليبية لدى جمهورية تركيا عمر درهوب مع مراد إيسر المدير العام لشركة SKY المنفذة لمعرض Metal Expo بمقر القنصلية الليبية بمدينة إسطنبول التركية أمس الجمعة.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة، فإن اللقاء استعرض الترتيبات الجارية لإقامة معرض ” Metal Expo ” الذي يختص بالصناعات المعدنية في نسخته الخامسة خلال الفترة 27 _30 سبتمبر على أرض المعارض في مدينة إسطنبول بمشاركة عدد من الشركات الليبية الى جانب 200 شركة من دول تركيا ، الصين ، الهند ، روسيا ، بولندا ، إيران.

وأشار عمر درهوب، إلى أن اللقاء يأتي في إطار متابعة الإعداد لمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الليبية من القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة للمشاركين من دولة ليبيا في الفعاليات الاقتصادية والتجارية الدولية بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات.