أبوزريبة يتعهد بصيانة مبنى التدريب بمديرية أمن بنغازي

تعهد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الخميـس بتقديم المساعدات اللازمة لِصيانة مبنى إدارة التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية لمركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية اللواء عبدالسلام الشريف، ومدير مديرية أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال اللواء المهدي بيانكو.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه كان في استقبال وفد الوزارة رئيس المركز العميد خالد الفائدي ومدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة اللواء ونيس الشكري.

واستمع الوزير لشرح مفصل عن جميع المناشط والدورات التي يتم تقديمها في المركز، واطلع عن كثب على جميع البرامج التدريبية والتطويرية التي يقدمها المركز، واستمع إلى شرح مفصل عن جزء من المنهج المقدم في الدورات، واطلع على الاحصائيات لعدد الدورات والمتدربين.