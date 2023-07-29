الأمم المتحدة تشيد بجهود ليبيا في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بالجهود التي يبذلها كل من الهلال الأحمر التونسي والليبي في تقديم المساعدات الإنسانية لمئات المهاجرين العالقين في المناطق الحدودية بين البلدين.

وأعربت المنظمتان، في بيان مشترك، عن قلقهما العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، والذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر.

ووفق وكالة أنباء آكي الإيطالية، أشارت المنظمتان إلى أن العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس.

ولفت البيان، إلى وجود نساء (بما في ذلك بعض الحوامل) وأطفال من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء، مؤكداً الحاجة الملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة.

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وعبرت المنظمتان عن أسفهما من ورود تقارير تفيد بوقوع خسائر في الأرواح بين صفوف المجموعة، مشددين على أنه في ظل هذه الظروف، يجب إيلاء الأهمية لإنقاذ الأرواح ويجب نقل أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى مكان آمن.

وحث البيان جميع البلدان المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية تجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مشيرا إلى وقوف المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات من أجل إيجاد حلول للوضع الحالي بطريقة إنسانية وقائمة على المبادئ وتحترم حقوق الجميع، فضلاً عن إعداد نهج مستدام وشامل لإدارة الهجرة واللجوء.