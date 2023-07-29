الخوجة: البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها وأصبحت تتدخل في سياسات الدولة الليبية

الوطن| رصد

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها، وأصبحت تتدخل بشكل سافر في سياسات الدولة الليبية.

وأضاف الخوجة أن البعثة الأممية، وعلى رأسها عبدالله باثيلي، باتت تعمل ضد التوافق الليبي الجاري.

وتابعت أن بيان البعثة كان تضليلاً للرأي العام، لتهميش التوافق بين المجلسين وتقليل أهميته بوصفه بـ“الأحادي“.

وبينت الخوجة أنها ترفض تدخل البعثة الأممية وتطاولها على خيارات الشعب الليبي وحقه في تحديد مصيره بنفسه.

وذكرت أن توافق مجلسي النواب والدولة على خارطة الطريق التي تهدف للوصول إلى الانتخابات، إنجاز غير مسبوق.